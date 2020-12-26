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Политика

Жене и троим детям: стало известно, кому мэр Харькова оставил свое состояние

17:15 26 декабря 2020
Геннадий Кернес

Умерший мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание, в котором фигурируют жена и трое детей. Согласно воле покойного, его имущество должны разделить между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым в соответствующей последовательности. Об этом рассказал близкий друг погибшего Павел Фукс, передает ТСН.

«Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил», — рассказал он.

Как известно, Оксана Гайсинская — третья жена Кернеса. Общих детей у них не было, но у Гайсинской есть сын Родион от предыдущего брака. Парню 26 лет и Геннадий Кернес называл его своим сыном.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сын Кернеса Даниил Привалов сообщил, что у покойного мэра Харькова есть сестра-двойняшка Виктория, которая живет в Москве. По его словам, они очень похожи.

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