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Политика

«За майбутнє» в Броварах скупает голоса? — СМИ

11:24 27 декабря 2020
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26 декабря в Броварах кандидат от «УДАРа» разоблачил массовый подкуп избирателей, который якобы осуществлялся в пользу партии «За майбутнє». Об этом пишет издание «Гордон» со ссылкой на сайт «Brovary24.online».

«В помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь, дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии „За майбутнє“, кандидатом от партии „Удар“ было обнаружено около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло», — говорится в сообщении.

«Бровары 24» отмечает, что в происходящем на месте разбиралась полиция, которая будет устанавливать, был ли факт подкупа избирателей. Фамилию кандидата от партии «Удар», который вызвал полицию, портал не указывает. «По новому законодательству тюрьма грозит не только „гречкосеям“, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку», — напоминает издание.

Напомним, повторные выборы мэра города и выборов в горсовет Броваров должны состояться 17 января.

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