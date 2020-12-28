Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Журналистка Светлана Крюкова, побывавшая в Харькове на похоронах мэра Геннадия Кернеса, подслушала телефонный разговор столичного городского головы Виталия Кличко, касавшийся, как она утверждает, «разноса в хлам» одного из киевских ресторанов.

«Один из гостей на похоронной церемонии у Кернеса — мэр Киева Кличко — в промежутках между селфи в зале скорби внезапно делает звонок. Зона VIP. Я сижу рядом, прикинувшись тумбочкой. Мэр меня не признает, но рефлекторно отходит к стенке и прикрывает телефон рукой. Я же по обыкновению подслушиваю разговор. Лицо чайником, ухо — локатор. Всегда так делаю», — пишет Крюкова в соцсетях и добавляет, что столичный городской голова беседовал «с кем-то в погонах» и «давал ему указания», сетуя, что собеседник не обеспечил «стирание с земли» ресторана, расположенного рядом со станцией метро «Золотые ворота».

По ее словам, у предпринимателей «все законно», а мэр Киева «не только титушка с Чоколовки, а еще и беспредельщик, игнорирующих решение суда».

Позже она добавила, что в этом заведении «по забавному стечению обстоятельств, в начале недели депутат Илья Кива за 100 грн в месяц снял помещение ресторана и обосновал там депутатскую приемную». Крюкова утверждает, что теперь Кива «сидит и ждет» сотрудников полиции и «главного по киоскам в городе».

Ранее сообщалось о подробностях завещания умершего мэра Харькова — его имущество наследуют жена и трое детей: Оксана и Родион Гайсинские, Кирилл Кернес и Даниил Привалов.

Фото Виталия Кличко из соцсетей.

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