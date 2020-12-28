Разумков открестился от конфликта с Зеленским

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, и что их отношения «нормальные и рабочие, как и было раньше».

Об этом спикер заявил в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о том, не пробежала ли «черная кошка» между ним и президентом в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда.

Тогда проекты законов, призванные ее разрешить, были поданы как президентом, так и самим Разумковым. Впрочем, спикер утверждает, что его законопроект был не альтернативным, а «другим».

«Я не понимаю, о каком конфликте идет речь. Если вы имеете в виду ситуацию с КС, то, по моему мнению, все заняли государственную позицию», — отметил он.

Также Дмитрий Разумков прокомментировал замечание журналиста о том, что уровень доверия спикеру, согласно социсследованиям, превысил уровень доверия президенту.

«Ну, это не моя прихоть, я этого не делал, это и оценка, которую дали мне коллеги», — сказал он.

Напомним, что Владимир Зеленский, подавший в Раду проект закона по решению кризиса с КС, просил спикера отложить его рассмотрение до выводов Венецианской комиссии.

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter