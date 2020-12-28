Отстранит Тупицкого? Стало известно о «подарке» Венедиктовой для Зеленского

Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, который сослался на семейные обстоятельства и не явился в Офис генпрокурора для получения сообщения о подозрении, могут отстранить от занимаемой должности.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в ОГП, соответствующее ходатайство подготовлено для Офиса президента.

«Председатель Конституционного суда отстраняется президентом. Такое ходатайство подготовили и сегодня направят в ОП. Какое президент примет решение — не известно», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем недавнем интервью заявлял, что Тупицкий не может дальше возглавлять КС: «Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел».

Фото с сайта Офиса президента.

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