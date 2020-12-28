«Был очень импозантен»: журналистка Крюкова поделилась личным о Кернесе

Журналистка Светлана Крюкова, побывавшая на похоронах мэра Геннадия Кернеса в Харькове и подслушавшая там негласный телефонный разговор мэра Киева Виталия Кличко, рассказала журналистам о невероятной харизме и обаянии покойного.

При этом она уточнила, что их знакомство состоялось уже после ранения.

«Мы познакомились с ним уже после ранения, говорят, что он был очень импозантен, очень симпатичен, очень красиво одевался», — рассказала женщина.

По ее словам, ее собственные выводы подтвердил и друг покойного, бизнесмен Павел Фукс.

Напомним, ранее он же рассказал, что Кернес оставил завещание, в котором фигурируют жена и трое детей. Согласно воле покойного, его имущество должны разделить между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым в соответствующей последовательности. Что достанется самой младшей из детей Кернеса — дочери Софии — он не уточнил. Известно, что она с матерью живет в Лондоне.

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