Аваков неожиданно лайкнул скандальную идею Саакашвили

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неожиданно поставил «лайк» новости о том, что секретарь Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал позицию заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерала Сергея Кривоноса в отношении идеи президента Зеленского о возможности массовой мобилизации украинцев.

Напомним, в комментарии НВ Кривонос отметил, что провести такую мобилизацию можно сделать в теории, но на практике это невозможно.

По мнению Саакашвили, вопрос перепалки президента и генерала «касается устоев государственности и ответственности конкретных должностных лиц».

Экс-президент Грузии напоминает, что Кривонос сам должен готовить президента к возможной агрессии, давать ему разные альтернативные варианты, как на них реагировать, координировать действия Министерства обороны и других силовых структур. В связи с этим Саакашвили делает вывод, что такого заместителя главы СНБО следовало бы немедленно уволить.

Примечательно, что с декабря 2015 года Саакашвили находился в конфликте с Аваковым. Тогда на заседании Национального совета реформ под председательством пятого президента Порошенко Аваков и Саакашвили (тогда еще губернатор Одесской области) вступили в перепалку, после чего глава МВД запустил в оппонента стаканом с водой и потребовал от экс-президента Грузии «убраться из его страны».

Фото 5 канал

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