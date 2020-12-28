28.16 / 28.41 34.14 / 34.63
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Аваков неожиданно лайкнул скандальную идею Саакашвили

14:46 28 декабря 2020
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неожиданно поставил «лайк» новости о том, что секретарь Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал позицию заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерала Сергея Кривоноса в отношении идеи президента Зеленского о возможности массовой мобилизации украинцев.

Напомним, в комментарии НВ Кривонос отметил, что провести такую мобилизацию можно сделать в теории, но на практике это невозможно.

По мнению Саакашвили, вопрос перепалки президента и генерала «касается устоев государственности и ответственности конкретных должностных лиц».

Экс-президент Грузии напоминает, что Кривонос сам должен готовить президента к возможной агрессии, давать ему разные альтернативные варианты, как на них реагировать, координировать действия Министерства обороны и других силовых структур. В связи с этим Саакашвили делает вывод, что такого заместителя главы СНБО следовало бы немедленно уволить.

Примечательно, что с декабря 2015 года Саакашвили находился в конфликте с Аваковым. Тогда на заседании Национального совета реформ под председательством пятого президента Порошенко Аваков и Саакашвили (тогда еще губернатор Одесской области) вступили в перепалку, после чего глава МВД запустил в оппонента стаканом с водой и потребовал от экс-президента Грузии «убраться из его страны».

Фото 5 канал

358

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская в прозрачном платье «пококетничала» с Зеленским

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер