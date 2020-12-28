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Политика

«Голос» сменил главу парламентской фракции: кто вместо Рахманина

22:26 28 декабря 2020
Ярослав Железняк

В понедельник, 28 декабря, во фракции Верховной рады «Голос» сменилось руководство — должность председателя покинул Сергей Рахманин, новым главой избрали Ярослава Железняка, а его заместителем — Романа Костенко. Об этом сообщается на странице «Голос» в Facebook.

Сергей Рахманин подчеркнул, что изменения в руководстве фракцией «Голос» произошли по принципу ротации. Полномочия Ярослава Железняка вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

Ярослав Железняк — экономист, родился в 1989 году в Мариуполе. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Международный бизнес», преподает в Киевской школе экономики. Работал советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса, а также советником по парламентским отношениям премьер-министра Владимира Гройсмана. Сейчас — первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, место Святослава Вакарчука в Раде занял один из «киборгов» Донецкого аэропорта.

Фото: Рада

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