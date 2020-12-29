Не продержался и четырех месяцев: Зеленский уволил главу Черкасской области

Президент уволил главу Черкасской области Сергея Сергийчука. На этой должности чиновник продержался четыре месяца — с 28 августа до 29 декабря. В указе об увольнении упоминается, что Сергийчук сам подал заявление об уходе.

Кто заменит Сергийчука в области, пока неизвестно. Среди претендентов черкасские СМИ называют Александра Скичко, уроженца Черкасс, бывшего шоумена, а сейчас депутата от «Слуги народа». Пока же по закону временно руководить областью будет кто-либо их трех заместителей главы облгосадминистрации.

Сергею Сергийчуку 50 лет. У него в активе более десяти лет работы в СБУ и несколько лет руководства Днепровским районом Киева. До назначения в Черкасскую область Сергийчук также был советником министра по делам ветеранов.

Фото ck-oda.gov.ua

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