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Политика

«Жертва не может быть героем»: журналистка раскритиковала решение Зеленского по погибшим в Иране пилотам

12:00 30 декабря 2020
боинг МАУ

После того, как погибший в Иране экипаж Боинга МАУ был удостоен звания героев Украины, решение президента Зеленского было раскритиковано. Журналист Людмила Добровольская объяснила, что память погибших уважает, но ничего героического в их смерти не видит.

«Жертва не может быть героем уже потому, что героизм — это всегда о выборе», — объясняет свою позицию Добровольская. С ней соглашается еще один журналист Алексей Мустафин: в данном случае речи о героизме нет.


Согласно положению о Героях Украины, закрепленному в законе, высокое звание присваивается тем, кто совершил выдающийся героический поступок и никак иначе. Звание может быть присвоено посмертно, но и в этом случае сохраняется требование о героическом поступке.

Напомним, звания героев Украины присвоены троим погибшим пилотам Боинга и шестерым бортпроводникам. Украинский самолет был сбит в Иране 8 января 2020 года. Иранская сторона признала пуск ракет по пассажирскому самолету, но заявила о непредумышленности и человеческом факторе.

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