«Слуга» Ясько сочла, что каждый украинский праздник начинается со «звона златоглавых»

Народный депутат Украины из «Слуги народа» Лиза Ясько презентовала к Рождеству проект, посвященный украинским колядкам в уникальных джазовых обработках, назвав его «Желто-голубая стратегия». Хотя обычно, когда упоминают об украинском флаге, говорят, что он сине-желтый.

«Каждый украинский праздник начинается со звона златоглавых, а каждая украинская традицией — с песни, — говорит „слуга народа“ в презентационном ролике, который она разместила в Instagram. — Кружево света простирается по площади, а наши сердца горят надеждой, что дарит Рождество. За семейным столом, за кропотливыми приготовлениями такие иногда разные, но знакомые мотивы. Как звучит праздник. Спецпроект телеканала „Украины 24“ и желто-голубая стратегия „Как звучит Украина“. Накануне рождества услышим страну вместе».

Недавно Елизавета Ясько показала «свою любовь» — она выложила в соцсети фото белой швейцарской овчарке по кличке Чакра и подписала ее «My Love».

Фото Лизы Ясько из соцсетей.

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