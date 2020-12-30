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Политика

Три соцопроса показали лидерство ОПЗЖ среди всех парламентских политсил, — СМИ

16:39 30 декабря 2020
выборы
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Самые крупные социологические службы — КМИС, Фонд «Демократические инициативы» и «Украинская социологическая группа» — провели в декабре опрос электоральных настроений населения на парламентских выборах, сообщает 112.ua.

По данным трех исследований, лидером симпатий украинцев стала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии, которое было проведено с 17 по 23 декабря, если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 23,1% респондентов. Далее следует «Слуга народа» — 20,9%. За «Европейскую солидарность» проголосуют 14,1% респондентов, а за «Батькивщину» — 9,8%. Замыкают список прошедших в Раду партий «Радикальная партия Ляшко» — 6,1% и «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%.

Результаты по другим политсилам выглядят следующим образом:
«Сила и честь» — 4,4%, «Голос» — 3,2%, «Свобода» — 2,8%, «За майбутнє» и «Партия Шария» — по 2,3%, «УДАР» — 2,2%, «Оппозиционный блок» — 1,8%, «Наш край» — 0,8%, «Пропозиция» и «Самопомич» — 0,4%.

При этом, по данным КМИС, если бы выборы президента происходили в ближайшее воскресенье, то большинство проголосовало бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского — 27%. За ним следуют Юрий Бойко — 14,7%, Петр Порошенко — 13,7%, Виктор Медведчук — 8,7%, Юлия Тимошенко — 7,5%, Олег Ляшко — 6,3%, Владимир Гройсман — 5,5%, Сергей Притула — 4,1%, Дмитрий Разумков — 3,4%, Виталий Кличко — 2,2%, Олег Тягнибок — 1,7%, Александр Вилкул — 1,2%, Андрей Билецкий — 0,9%, Игорь Палица — 0,8%.

Напомним, по данным опроса, проведенного «Украинской социологической группой» с 16 по 23 декабря, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 23,8% опрошенных. Далее следует «Слуга народа» — 21,9%. За «Европейскую солидарность» отдали свои голоса 15,6% респондентов, за «Батькивщину» — 8,2%.

Ранее фонд «Демократические инициативы» обнародовал свой опрос, согласно которому «Оппозиционная платформа — За жизнь» утвердилась в лидерах среди политических партий.

Так, по результатам опроса, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» отдали свои голоса 22,5% респондентов. Далее с существенным отрывом следует «Слуга народа» — 17,3%. На третьем месте с почти однопроцентным отрывом — «Европейская солидарность» — 16,1%. За ней идет «Батькивщина» — 13,1%.

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