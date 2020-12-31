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Политика

Порошенко раскрыл свои подробности по «делу вагнеровцев»

9:26 31 декабря 2020
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Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично, еще в конце 2018 года, как Верховный Главнокомандующий, санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер» и теперь он намерен требовать создания временной следственной комиссии в Раде для выяснения причин срыва спецоперации.

В эфире программы «Большая политика» на 5 канале Порошенко заявил — не позволит заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение государственной измены причастных к срыву спецоперации.

«Десятки украинских героев имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбивания самолета МН-17, и тех, кто причастен к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту. В т.ч. высшее руководство России для международных судов. Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя, во время оккупации, но и тех, кто был вовлечен в издание преступных приказов», — констатировал он.

Напомним, советник президента Зеленского Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» является не более чем… вымышленной историей.

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