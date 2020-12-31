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Политика

Предавшая Украину Поклонская съехидничала над «пьяным» Зеленским

13:14 31 декабря 2020
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Бывший «прокурор» Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, более известная в Украине под произвищем «Няш-Мяш», позволила себе издевку над президентом Владимиром Зеленским.

В своем Instagram она выложила отрывок из новогоднего шоу команды «Квартал 95», в котором на тот момент комик Зеленский пародирует украинского президента.

«Я обещаю, что в следующем году мы вернем Крым», — говорит его герой подшофе, добавляя затем, что сам слабо в это верит, но как президент должен внушать народу доверие и веру в завтрашний день.

«Владимир Зеленский удивительный и искренний человек», — съехидничала Поклонская в описании к видео, поздравив фолловеров с праздниками.

Напомним, ранее над Зеленским поиздевалась и экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

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Предавшая Украину Поклонская съехидничала над «пьяным» Зеленским

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