Нардеп Скороход отказалась считать георгиевскую ленточку символом зла

Избранная в Раду от партии «Слуга народа», а ныне член депутатской группы «За майбутнє» Анна Скороход заявила, что не понимает причины запрета в Украине сепаратистского символа — «георгиевской ленты».

В эфире одиозного телеканала «НАШ» депутат, показательно одевшая кофточку в черно-оранжевую полоску, назвала «маразмом» борьбу с Советским союзом и призвала чтить историю, которая у каждого своя.

«У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка — это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?» — задала депутат риторический вопрос.

На откровения коллеги уже отреагировал в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. Он напомнил, что Скороход представляет даже не ОПЗЖ, и не «Слугу народа», а партию «За майбутнє», «в патриотизме которой убеждены некоторые избиратели Западной Украины, отдавшие им свои голоса на Волыни и Прикарпатье.

Напомним, георгиевскую ленту запретили в 2017 году. По закону, за публичное использование или ношение «георгиевской ленточки» предусмотрен штраф от 850 до 2 550 гривен. За повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток. В мае 2020 года оппозиционный нардеп Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект об отмене запрета, однако он парламентом не был принят.



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