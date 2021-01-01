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Политика

«Таки да»: Добкин решил попытаться сменить Кернеса

7:38 1 января 2021
Добкин

Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, вероятно, собрался баллотироваться в мэры Харькова. Об этом он намекнул в своем видеопоздравлении с Новым годом.

В новогоднем поздравлении Добкин в костюме Деда Мороза пожелал харьковчанам мира, здоровья, добра, новых побед. Кроме того, бывший соратник Кернеса заявил о 73 процентах.

По этому поводу Telegram-канал «ТРУХА» пишет: «Со скучным лицом Миша намекнул, что идет в мэры Харькова» и хочет получить 73 процента.

В сентябре 2020, когда мэра Харькова Геннадия Кернеса отправили на лечение в Германию, Добкин уже пытался самовыдвинуться на пост городского головы. Тогда семья и друзья Кернеса посчитали это решение недружественным и Добкину пришлось снять свою кандидатуру.

Напомним, на президентских выборах 2019 года Владимира Зеленского во втором поддержали 73 процента украинцев. Сейчас рейтинг президента Зеленского составляет приблизительно 44 процента.

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