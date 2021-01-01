«Стала понимать»: заподозренная в романе с Саакашвили Ясько похвасталась достижением

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько, у которой якобы роман с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, поздравила с Новым годом и призналась, что стала понимать политические процессы.

«Я начала понимать политические процессы, чувствовать и видеть разные составляющие политических ситуаций, я перестала бояться журналистов. Мне повезло в этом году собрать вокруг себя уникальную команду помощников и советников, с которыми я чувствую, что мы вместе — сила», — написала Ясько в Instagram.

Девушка также вспомнила о своем творчестве и пообещала, что скоро все услышат, как звучит Украина.

«В этом году я снова вернулась к тому, во что верю, — искусство. С первых недель карантина я начала работать над музыкальными планами, которые будут служить идее объединения нашей страны», — уточнила Елизавета.

Напомним, Ясько по образованию политолог. Она училась в Киевском национальном университете им. Шевченко, и в МГУ им. Ломоносова в Москве. Известна как основательница инициативы Yellow Blue Strategy, работала в консалтинговой компании CFC Consulting, Украинском кризисном медиа-центре, снимала документальные фильмы.

Девушка пишет песни и сама их исполняет.

Фото Instagram/lisa_yasko

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