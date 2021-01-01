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Политика

Порошенко съязвил по поводу Зеленского

12:57 1 января 2021
Порошенко с женой

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной, народными депутатами из «Европейской Солидарности» и своими сторонниками поздравил украинцев с Новым годом.

Видеообращение было записано возле нарядной елки в районе фабрики ROSHEN в Киеве.

Собравшиеся улыбались, жгли бенгальские огни и аплодировали юным фигуристам, которые исполнили яркий танец.

В своем обращении к украинцам пятый президент вспомнил подвижничество медиков, подвиг военных и волонтеров, ответственность благотворителей.

Порошенко пожелал людям коллективного иммунитета от коронавируса, а всей Украине иммунитета «от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее».

Он заверил украинцев в своем запасе прочности и умении осилить все испытания.

Напомним, президент Зеленский 31 декабря традиционно поздравил жителей страны с Новым годом. Его речь длилась целых 15 минут. Большую часть своего выступления он посвятил успехам и достижениям страны, обращаясь при этом к присутствующим детям.

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