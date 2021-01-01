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Политика

В «ялтинском песке» Зеленского журналист заподозрил скрытый смысл

13:30 1 января 2021
Владимир Зеленский

В сети обсуждают фразу о песке на пляже в Ялте, прозвучавшую в новогоднем поздравлении президента Украины Зеленского. Предположение о причине ошибки высказал в своем Facebook журналист Сергей Сидоренко.

«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать „Крым — это Украина“ не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке украинского пляжа украинской Ялты», — сказал в новогоднем обращении президент Зеленский.

Сидоренко указывает, что песчаные пляжи находятся в Ялте, которая расположена не на побережье Азовского моря.

«В то, что ни сам Зеленский, ни те в ОПУ, кто вычитывали текст, не знают, какими являются пляжи на ЮБК, как-то не верится…» — написал журналист.

В комментариях также обсуждают фразу:

Фото: скриншот видео ОП

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