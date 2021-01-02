Не только усиление давления на РФ: у Зеленского назвали приоритеты действий Украины в мире

Мир на деокуппированном Донбассе, возвращение Крыма в состав нашего государства, а также занятие Украиной позиции активного международного игрока являются тремя ключевыми целями, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году. Об этом в своей статье на «Зеркало недели» сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

По его словам, Банковая, прежде всего, будет заниматься укреплением международной поддержки и двустороннего сотрудничества с США, Британией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой и Азербайджаном.

Также у Зеленского продолжат работать над реализацией проведения «нормандского» саммита для обсуждения установления мира на Донбассе на украинских условиях. Отмечается, что Банковая хочет сохранить «длящееся перемирие» и активизировать работу ТКГ, планирует обмен удерживаемыми лицами и обеспечение нормального функционирования КПВВ.

В 2021 году Украина продолжит работать над усилением международного давления на Россию.

«Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп год в год и в дальнейшем будет успешно работать», — пишет Жовква.

Заместитель Ермака отмечает, что летом 2021 года на Банковой планируют провести Крымскую платформу для постановки вопроса деоккупации полуострова. Кроме того, в ОП хотят наладить диалог с новой администрацией президента США Джо Байдена. На повестке дня останется официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

«Среди важных задач — налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины. Будем работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению политики и поддержки Украины», — отмечает Жовква.

Также на повестве дня стоят новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

В сфере отношений с НАТО задачи Банковой, по словам Жовквы, — максимально использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

«Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу, которые внес президент по адресу генерального секретаря НАТО. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина — НАТО на высоком уровне», — пишет он.

Ключевой задачей на следующий год также является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров стран-членов НАТО на очередном саммите Альянса.

В 2021 году Офис президента также намерен планирует начать консультации по обновлению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и подписать соглашение об Общем авиационном пространстве.

В конце I квартала 2021 года Банковая ожидает выводы Еврокомиссии относительно готовности Украины к заключению соглашения о «промышленном безвизе». В этом же году Киев намерен начать диалог о своем привлечении к реализации европейского «зеленого соглашения».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский рассказал, почему избранный президент США Джо Байден для Украины лучше, чем действующий президент США Дональд Трамп.

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