«Слуга народа» Зеленского уступила свое лидерство в рейтингах ОПЗЖ Медведчука, – Зубченко

«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука разрушила монополию партии Зеленского в электоральном первенстве. Об этом пишет политический публицист Александр Зубченко, комментируя результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы».

По мнению аналитика, ответственность за падение рейтинга несут как отдельные депутаты от «Слуги народа», так и сам Владимир Зеленский.

«Менее чем за два года „слуги“ потеряли все. И в этом колоссальная личная заслуга Зеленского. Нет, многие „зеленые“ депутаты тоже вносили свой посильный вклад в падение рейтинга партии. Вспомним „некачественных детей“ Галины Третьяковой, „анал — табу“ Богдана Яременко, „корабельную сосну“ Александра Корниенко и других их талантливых коллег. Но, повторюсь, главная заслуга принадлежит персонально Зеленскому», — считает журналист.

Зубченко обнародовал причины, которые повлияли, на его взгляд, на падение рейтинга Зеленского и партии «Слуга народа».

«Власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию украинцев. И китайская вакцина его не спасет… Минский переговорный процесс превратился в шоу одинокого старикана Кравчука — верного друга и соратника любого президента…», — написал Зубченко.

По его мнению, доведение коммунальных тарифов до уровня космоса, а экономики — до уровня Габона, с которым «мы соревнуемся на равных», тоже бьёт по рейтингу президента.

Политический эксперт также объяснил рост рейтинга «Оппозиционной платформы — За жизнь». Зубченко пишет, что Виктор Медведчук стал единственным политиком, кто вошел в топ-5 всех рейтингов самых влиятельных людей Украины.

Опросы, которые в конце года проводятся на интернет-ресурсах, по словам эксперта, фиксируют вообще безрадостную для действующего президента картину. В частности, по итогам опроса издания «Фокус», фамилии Зеленского вообще не оказалось в первой пятерке самых влиятельных людей Украины.

«Медведчук есть, Усик есть, Порошенко есть, а президента Зеленского нет. Добавлю, что только Виктор Медведчук стабильно входит в первую пятерку самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах — и по версии „Корреспондента“, и по версии газеты „Вести“, и даже по версии журнала „Новое время“ Томаша Фиалы», — подчеркнул политический публицист Александр Зубченко.

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