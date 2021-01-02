Уход Путина ничего не изменит: стало известно, когда Россия попытается захватить шесть украинских областей

Режим президента РФ Владимира Путина «рано или поздно упадет», но при этом хозяина Кремля сможет заменить министр обороны Сергей Шойгу или другой представитель российской верхушки. Так считает известный украинский политик Геннадий Москаль, пишет «Телеграф».

«Его режим рано или поздно упадет. Сам уйдет или найдет наследника. Но я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас. Некоторые эксперты говорят, что следующим президентом России может стать действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. И он будет лучше Путина? Вряд ли», — сказал он.

Положение, по мнению Москаля, усугубляется еще и тем, что поддерживающее ранее Украину в противодействии российской агрессии мировое сообщество «махнуло на нас рукой».

«Мировое сообщество на нас давно махнуло рукой. Глубокая обеспокоенность — и все. Никто нас ни в чем, следовательно, не поддерживает… Многое покажет, кто из Украины будет приглашен на инаугурацию Джо Байдена. Могут пригласить, по моему мнению, Порошенко и Яценюка. Байден их лично знает, он с ними сотрудничал. Если Зеленского не пригласят, ему надо будет срочно паковать вещи — и идти хотя бы билетером в „95 квартал“. В артисты он уже не годится. Кого он будет критиковать, если сам был во власти? Да и не поверит ему уже никто — ни как политику, ни как артисту», — считает он.

Оценивая ситуацию в стране в целом, он считает, что «мы катимся в финансовую, политическую, социальную пропасть». Народ, по его мнению, стонет от ряда кризисов, от крайне низкого уровня жизни. А власть повышает цены, тарифы, пытается поднять еще и налоги. Регионы все чаще противопоставляют себя центру, а это — путь к федерализации, считает Москаль.

«Когда Россия увидит, что Украина окончательно неуправляемая, у нас могут оттяпать новые территории. Как бы там некоторые себя не успокаивали, РФ не забыла о проекте „Новороссия“. Который, напомню, кроме Донецкой и Луганской областей включал в себя также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области», — полагает политик.

Как писали «ФАКТЫ», ранее народный депутат Украины восьмого созыва Олег Осуховский заявил, что президент России Путин весной 2014 года планировал захватить девять областей Украины, но события в Одессе 2 мая того же года сорвали его планы.

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