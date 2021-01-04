Со скандалом уволенный из СНБО Сивохо многозначительно пошутил

Бывший советник секретаря Совета безопасности и обороны Сергей Сивохо опубликовал в Instagram-аккаунте свое фото в костюме то ли медведя, то ли крысы на фоне новогодних елок и с подарками в руках.

«Крыс ушел, однако», — написал бывший КВНщик, видимо, намекая на прошедший год.

Напомним, Сергей Сивохо — актер, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний.

Выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года по избирательному округу в Донецкой области, но выборы проиграл.

Во время пребывания в СНБО его жестко критиковали за позицию по Донбассу. А презентация Национальной платформы примирения и единства, предложенная Сивохо, закончилась потасовкой, в которой он пострадал.

Фото Instagram/ciboxo

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