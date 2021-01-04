Медведчук раскритиковал заявление Ляшко о российской вакцине

Народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал заявление главного санврача Украины Виктора Ляшко о том, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет шансов быть допущенной к использованию в Украине, поскольку третья фаза ее испытаний далека от завершения, маразматическим трепом, не имеющим ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан. Свои комментарии политик обнародовал на официальном сайте партии.

«Хочу просветить господина Ляшко: на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин — ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе…» — заявил Медведчук.

По его словам, представители власти не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и ее производстве в Украине с получением для этого высоких технологий.

По мнению парламентария, Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет продемонстрировать жителям Украины новые возможности своей экспериментальной вакцины против COVID-19, а именно эффект ее комбинации с такой же экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca.

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