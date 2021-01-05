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Политика

В «Слуге народа» захотели отменить запланированный локдаун

9:05 5 января 2021
Локдаун

Жесткий локдаун, который правительство запланировало ввести с 8 по 24 января, следует либо серьезно смягчить, либо отменить.

Такую точку зрения высказал «слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

«Когда 9 декабря 2020 года правительство объявило о планах относительно локдауна, то у нас еще росли выявленные случаи (заболеваемости COVID-19. — Авт.) и заполняемость коек. С тех пор количество выявленных случаев ковида упала втрое — с 15 до 5 тысяч в день. А количество тех, кто выздоровел, уже месяц превышает количество новых больных», — отмечает нардеп.

По его информации, прекратился рост количества пациентов, которым необходим кислород. Таких порядка 15 тысяч, а еще 33 тысяч больничных коек, оборудованных необходимой аппаратурой, остаются свободными. Заблоцкий также утверждает, что из всех мест в больницах, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободны 84 процента.

«Логично, что с новыми цифрами решения или, как минимум, форма локдауна, должны быть пересмотрены. Что в любом случае нужно изменить — так это не вводить запрет на продажу непродовольственных товаров. Бытовая химия, белье, зажигалки, лампочки, фильтры на воду, батарейки и куча других необходимых товаров невозможно будет купить. Так, к сожалению, выписал запрет КМУ. Это неверно. Призываю правительство изменить позицию», — добавил парламентарий.

Эксклюзивное интервью с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко о ситуации с коронавирусом в стране, о вакцинации и многом другом, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с Pixabay.

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