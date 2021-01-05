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Политика

Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году,- эксперт

12:01 5 января 2021
Зеленский и Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В нынешнем году политическую повестку будут формировать Зеленский и Медведчук, а также их партии «Слуга народа» и ОПЗЖ. Так считает политический обозреватель Сергей Розенбаум. Свою точку зрения, изложенную в Facebook, он аргументировал партийными и президентскими рейтингами, обнародованными накануне Нового года КМИС.

«Декабрьские соцопросы подтверждают тенденции: партия власти вместе с действующим президентом продолжают стремительно терять рейтинг, а ОПЗЖ его стремительно набирает. КМИС дает партии Медведчука 23,1% голосов тех избирателей, которые уже определились со своим выбором. Через полтора года после парламентских выборов у партии Медведчука плюс 10%. „СН“ — вторая с 20,9% поддержки, что в два раза меньше, чем было на парламентских выборах в 2019 году», — написал Розенбаум.

По словам эксперта, Виктор Медведчук за год укрепил личные позиции в украинском политикуме. В частности, Розенбаум напомнил, что, по версии ряда украинских СМИ (речь о «Новом времени», «Вестях» и «Корреспонденте». - Авт.), лидер ОПЗЖ входит в пятерку самых влиятельных персон Украины 2020 года. Вместе с ним в топ-5 всех рейтингов упоминаются только Зеленский и Ахметов.

«В декабрьском президентском рейтинге КМИС Медведчук занимает четвертое место с 8,7% поддержки, и над ним из вышеперечисленных только Зеленский», — отметил эксперт.

Розенбаум считает, что в будущем ОПЗЖ и ее лидер будут только улучшать свои показатели: «Уже сейчас Медведчук, по данным опроса КМИС и Фонда им. Илька Кучерива, является политиком с самым высоким балансом положительного рейтинга».

Эксперт также отметил, что в конце минувшего года крупнейшие западные СМИ предложили подвести итоги двум украинским политикам: информационное агентство Bloomberg записало интервью с Медведчуком, а The New York Times в декабре взяла интервью у президента Украины Зеленского.

«Подытоживая, можно сказать следующее: сейчас в Украине есть два политика, которые формируют повестку дня страны и которые будут бороться за власть на следующих выборах», — резюмировал Розенбаум.

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