Стерненко «достал» Киву, и тот пригрозил ему огнестрельным оружием

Одесский активист Сергей Стерненко и народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива обменялись «любезностями» в социальных сетях, последний упомянул об имеющемся у него огнестрельном оружии.

Все началось с того, что Стерненко опубликовал в Facebook фотографию, сделанную возле двери кабинета Кивы в парламенте, на которой висел плакат с фото активиста и надписью «Имею право на защиту».

В ответ Кива перепостил это фото, но обратился не к Сергею Стерненко, а к генпрокурору Ирине Венедиктовой, заявив, что у него есть пять единиц огнестрельного оружия, которым он «умеет пользоваться».Возмутившись, что «в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности ВР происходят подобные истории», Кива назвал это «это плевком всей правоохранительной системе», которую возглавляет Венедиктова.

Ранее украинский боксер Иван Редкач отреагировал на видео Кивы, который в шапке с советской символикой посылает по известному адресу сторонников декоммунизации, предложив тренеру по боксу «дать по печени фантазеру».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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