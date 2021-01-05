28.25 / 28.50 34.38 / 34.90
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский признался, сколько миллионов заработал на "Квартале 95" в 2020 году

16:46 5 января 2021
Архивное фото

Президент Владимир Зеленский в предпоследний день 2020 года получил 4,59 миллиона гривен роялти, полученных от двух предприятий, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью — «Квартал 95» и «Киностолица». Соответствующие данные он внес в декларацию об изменении имущественного положения.

Так, «Квартал 95» принес Зеленскому роялти в сумме 4,355 млн гривен, тогда как «Киностолица» — «только» 235 тысяч гривен.

По итогам 2019 года Зеленский также получил роялти от использования торговых марок «Вечерний квартал» и «Рассмеши комика» — в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен.

Напомним, в декабре по инициативе президента народные депутаты приняли закон, восстанавливающий полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое имеет полномочия по сбору и анализу имущественных деклараций чиновников, включая применение санкций к «забывчивым» субъектам декларирования.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Маша Ефросинина

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

Филипп Киркоров

«Такой маленький с тобой»: огромный зять Пугачевой смутил Киркорова

Марув

"Подкиньте уже ей деньжат на одежду": MARUV снова раздразнила эротическим фотосетом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер