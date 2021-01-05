Зеленский признался, сколько миллионов заработал на "Квартале 95" в 2020 году

Президент Владимир Зеленский в предпоследний день 2020 года получил 4,59 миллиона гривен роялти, полученных от двух предприятий, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью — «Квартал 95» и «Киностолица». Соответствующие данные он внес в декларацию об изменении имущественного положения.

Так, «Квартал 95» принес Зеленскому роялти в сумме 4,355 млн гривен, тогда как «Киностолица» — «только» 235 тысяч гривен.

По итогам 2019 года Зеленский также получил роялти от использования торговых марок «Вечерний квартал» и «Рассмеши комика» — в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен.

Напомним, в декабре по инициативе президента народные депутаты приняли закон, восстанавливающий полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое имеет полномочия по сбору и анализу имущественных деклараций чиновников, включая применение санкций к «забывчивым» субъектам декларирования.

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