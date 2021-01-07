«Глубоко шокирован событиями в Капитолии»: Порошенко намекнул на вину Трампа

Пятый президент Украины Петр Порошенко глубоко шокирован беспорядками в Вашингтоне возле Капитолия.

«Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!», — написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, 6 января сторонники президента Трампа пытались штурмовать Капитолий, чтобы сорвать заседание Конгресса, на котором должны были окончательно утвердить победу на президентских выборах Джозефа Байдена.

Во время каденции Петра Порошенко Джо Байден, занимавший в кабинете Барака Обамы пост вице-президента, часто бывал в Украине. Сын Байдена Хантер в этот период стал членом совета директоров компании Burisma Holdings. Республиканцы против своих оппонентов нередко разыгрывали «украинскую карту». Они пытались обвинить Джо Байдена и его сына в коррупции.

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