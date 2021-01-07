В Раде насчитали 9 депутатов, которые зря получают зарплату

В 2020 году девять народных депутатов пропустили более 90% голосований. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Число голосований, в которых участвовал народный депутат Вадим Столар («Оппозиционная платформа — За жизнь»), — 80, что составляет чуть более 1% от общего числа.

Нардеп Степан Ивахив («За майбутнє») участвовал в 2% голосований, Александр Дубинский («Слуга народа») и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — в 5%, Александр Герега («За майбутнє») — в 7% голосований, Игорь Палица («За майбутнє») — в 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Андрей Деркач (внефракционный) — в 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — в 10%.

Лидер по количеству голосований — «слуга народа» Александр Бакумов.

Чаще всего игнорировали голосования Рады нардепы группы «За майбутнє» — участвовали в 52% голосований. Депутаты ОПЗЖ участвовали в 54% голосований.

Напоминаем, СБУ подозревает бывшего нардепа в терроризме.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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