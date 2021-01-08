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Политика

«Поругались очень сильно»: Добкин раскрыл причину ссоры с Кернесом

10:40 8 января 2021
Добкин и Кернес

Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин, в свое время бывший и мэром Харькова, и главой Харьковской ОГА, объяснил, почему ссорился с недавно умершим харьковским городским головой Геннадием Кернесом.

Впрочем, в программе «Vласть vs Vлащенко» он отметил, что ответить на этот вопрос «односложно» не может, поскольку «нужно знать Гену, понимать его отношение к людям».

«Он мог прийти быстро на помощь, еще до того, как человек успевал закончить свою просьбу. Он уже понимал смысл и включался. На 110 процентов. Он по непонятным причинам мог быстро остыть к людям. Но во всем этом вулкане энергии эмоций, ума присутствовала и огромная ревность… на грани фанатизма», — утверждает политик.

По мнению Добкина, Геннадий Кернес «мог думать», что уход в облгосадминистрацию заставит его чаще обращаться за советом к мэру Харькова. А когда этого не произошло, они впервые публично поскандалили. «Поругались очень сильно», — вспоминает Михаил Добкин и добавляет, что реальных причин для ссоры не было: «Это, скорее, был повод. Это была искра, которая подожгла все внутри… Это была ревность… Что я могу без него где-то обходиться и мне не нужна его помощь».

Позже, по словам Добкина, Кернес «включался» в работу «для него». «Если на гитаре порвалась одна струна, то это — одна струна, ее можно заменить при первом удобном случае. Все струны не порвались и гитара не поломалась», — так описывает он свои отношения с Геннадием Кернесом и добавляет, что у них «не было причин ненавидеть друг друга».

Напомним, что в сентябре 2020 года, когда Кернеса увезли на лечение в Германию, Добкин пытался баллотироваться на местных выборах на пост мэра Харькова, однако после «непростого разговора с семьей» харьковского городского головы снял свою кандидатуру.

Фото со странички Михаила Добкина в соцсетях.

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