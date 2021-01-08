Саакашвили попал в историю со штурмом Капитолия

Бывший грузинский президент Михеил Саакашвили, комментируя штурм Капитолия в США, заявил, что для Америке мирная передача им власти в Грузии является «лучшим мировым примером демократии».

«Весь мир, затаив дыхание следил за событиями в Конгрессе США, где сторонники Дональда Трампа на несколько часов сорвали работу американского Конгресса. Беспрецедентный факт в истории», — написал Саакашвили в социальных сетях. По его словам, об опыте Грузии упомянула «одна из главных лидеров Демократической партии» сенатор Шахин, которая «привела Трампу как альтернативу пример того, как я мирно передавал власть в Грузии».

«До сих пор для лидеров Америки мой пример и пример Грузии остается лучшим мировым примером демократии. И это не мои слова, можете послушать сенатор Шахин», — пишет Саакашвили и добавляет: «Есть одна корректива, которую я бы внес в ее выступление, — сенаторы пришли в мой офис на следующий день после того, как я признал поражение на выборах и объявил о передаче власти. Они пришли проверить этот факт, сами в него не веря, и долго меня благодарили за то, что я занял такую позицию накануне».

Напомним, что после штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа Конгресс подтвердил победу его конкурента на выборах Джозефа Байдена.

Фото Михеила Саакашвили из социальных сетей.



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