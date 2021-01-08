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Политика

«Слуга народа» Камельчук решил всех напугать смертельной опасностью защитных масок

14:55 8 января 2021
Юрий Камельчук

Нардеп из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, который называл COVID-19 выдуманной болезнью, заявил, что из-за ношения медицинских масок возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом он написал в своем Facebook.

«Тканевая маска снижает приход кислорода в организм на 20%, чем увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и не защищает от вирусов, размер молекул которых меньше расстояния между нитями ткани маски. Маски, согласно данным американской организации по контролю за качеством условий труда, можно носить только после консультации врача», — утверждает Юрий Камельчук.

Он высказался также, что «вакциниция, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингредиенты. Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку».

Ранее Камельчук утверждал, что «проституция отнимает энергию у женщины».

Фото из Facebook Юрия Камельчука

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