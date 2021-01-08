Зеленский с камерой на шлеме засветился в Буковеле

Президент Владимир Зеленский попал в объектив камер отдыхающих на горнолыжном курорте Буковель в украинских Карпатах. Фото с главой государства любители горных лыж постят в Instagram c комментариями и без них.

Большинство пытается сделать селфи с довольным Зеленским, который, к слову, прицепил к шлему камеру ради эффектных кадров.

«Вот так встреча», — подписал снимок с Зе некто Сергей Бабич.

А фото, выложенное Павлом Проскуриным, пользователи прокомментировали как «о, мой бог».

Напомним, Новый 2021 год семья президента встретила в государственной резиденции «Синегора» на Ивано-Франковщине.

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