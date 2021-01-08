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Политика

У Зеленского неожиданно отменили церемонию вручения орденов семьям членов экипажа сбитого в Иране "Боинга"

21:08 8 января 2021
Погибший пилот самолета

У Зеленского неожиданно отменили церемонию вручения наград, которые были присвоены членам экипажа сбитого в Иране «Боинга» авиакомпании «МАУ».

Вручить ордена «Золотая звезда» должны были членам семей погибших. Об отмене церемонии Стране сообщила вдова командира экипажа Екатерина Гапоненко.

По ее словам, церемонию аннулировали без объяснения причин.

«Без объяснения причин просто аннулировали награждение. Нам об этом сообщили позавчера. Странная ситуация. На всю страну сообщили о присвоении званий Героев Украины, а сегодня об этом просто умалчивают, как будто и не было ничего. Как будто это все нам приснилось», — пожаловалась она, предположив, что решение о присвоении званий Героев Украины отсрочено на неопределенный срок — то ли в связи с локдауном, то ли в связи с отсутствием окончательного отчета о катастрофе.

Отметим, что 8 января, в годовщину трагедии в парке «Ивовая роща» в Днепровском районе Киева открыли мемориал в память о погибших пассажирах и экипажа рейса PS752 самолета компании «Международные авиалинии Украины». На церемонии присутствовали президент компании Евгений Дыхне и заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Открытие мемориала

К слову, президент Зеленский в настоящее время с семьей отдыхает в Ивано-Франковской области.

А накануне стало известно, что в Канаде не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв катастрофы Boeing.

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