«Кормушка закрыта?» Похудевшему Порошенко нагрубили

Пятый президент Украины Петр Порошенко подготовил новое обращение для своей аудитории в Instagram. Фолловеры обратили внимание, что Порошенко сильно похудел, но не всем хватило такта сдержанно отреагировать на этот факт.

Среди реплик в адрес Порошенко были и откровенно хамские. Впрочем, модераторы страницы не стали удалять оскорбления и закрывать кому-либо возможность комментирования.

Напомним, осенью 2020 года Порошенко перенес COVID-19. Когда впервые после болезни политик появился на публике, не остался без внимания факт, что Порошенко сильно похудел.



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