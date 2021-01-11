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Политика

Журналист Кипиани назвал Зеленского вурдалаком, а его избирателей – идиотами

9:15 11 января 2021
Зеленский

Журналист Вахтанг Кипиани, на которого за книгу о Васыле Стусе подавал в суд Виктор Медведчук, назвал нескольких политических деятелей, в том числе действующего президента Владимира Зеленского, «вурдалаками».

На своей страничке в социальных сетях он написал эмоциональный пост по поводу интернет-пользователей, оставляющих странные комментарии: «Когда в комментариях появляется ниоткуда какой-то идиот (а это случается несколько раз в день — причем тема сообщению может быть любая — от птиц до политики), то всегда как-то удивляешься, иногда на минуту начинаешь переживать. А потом вспоминаешь, что миллионы соотечественников в стране, городе, селе, которые голосовали за Януковича, Зеленского, Кернеса, Труханова, Бойко, Медведчука, Рабиновича, Лозинского, Королевскую и других вурдалаков, то становится легче. Это же чудо, что их еще так мало хотя бы здесь. Счастье есть».

Напромним, что суд обязал Кипиани внести изменения в книгу о Васыле Стусе, однако до того, как решение вступило в силу, было допечатан дополнительный тираж без правок, дополненный текстом решения Дарницкого райсуда.

Фото с сайта Офиса президента.

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