«Любим очень»: брат Добкина попал на нежное фото с племянницей
Экс-депутат Дмитрий Добкин, младший брат Михаила Добкина, отметил свое 45-летие. Дочь Михаила Добкина Алла поздравила дядю с праздником и по этому случаю опубликовала фото с отдыха в Дубае, где нежно целует родственника.
«С Днем рождения… Любим очень», — написала Дмитрию Добкину племянница.
Напомним, братья Добкины в 2019 году не переизбрались в новый состав Верховной Рады. С тех пор Дмитрий Добкин ушел из публичной политики. 8 января Добкину-младшему исполнилось 45 лет.385
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