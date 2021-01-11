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Политика

«Любим очень»: брат Добкина попал на нежное фото с племянницей

12:09 11 января 2021
дмитрий добкин

Экс-депутат Дмитрий Добкин, младший брат Михаила Добкина, отметил свое 45-летие. Дочь Михаила Добкина Алла поздравила дядю с праздником и по этому случаю опубликовала фото с отдыха в Дубае, где нежно целует родственника.

«С Днем рождения… Любим очень», — написала Дмитрию Добкину племянница.

Напомним, братья Добкины в 2019 году не переизбрались в новый состав Верховной Рады. С тех пор Дмитрий Добкин ушел из публичной политики. 8 января Добкину-младшему исполнилось 45 лет.

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