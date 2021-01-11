«Гены есть гены!» Дочь Григория Суркиса впечатлила всех фото в купальнике

Старшая дочь почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса Светлана похвасталась стройной фигурой — она опубликовала фото в купальнике на пляже в «теплых краях».

«Солнышко люблю с детства! А в январе тем более», — пишет Светлана Суркис в Instagram. Она улетела отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты и находится в Дубае.

Фото «залайкали» многие подписчиков, а один из них написал, что фигура у Светланы Суркис «как у 8-классницы» и упомянул о генах.

Ранее Светлана Суркис опубликовала фотографию с тремя детьми — с дочкой Елизаветой и сыновьями Алексеем и Михаилом. Ее младшему сыну Михаилу исполнилось 13 лет на Рождество — 7 января.

Фото Светланы Суркис из социальных сетей.



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