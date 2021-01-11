В случае внеочередных выборов в Раду и коалиции «СН» с ОПЗЖ Медведчук может стать премьером, — СМИ

В случае досрочных парламентских выборов, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход — это широкая коалиция между ОПЗЖ и «Слугой народа», в результате чего премьер-министром, скорее всего, станет Виктор Медведчук. Об этом говорится в материале «Деловой столицы».

В статье рассматриваются варианты потенциальных составов фракций Верховной Рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, КМИС, группы «Рейтинг». Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии: «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батьківщина», которые по пропорциональной системе выборов могут получить около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.

«Фракция „Слуг народа“ сократится почти вдвое. И наоборот, фракции ОПЗЖ и „Батьківщини“ вырастут почти втрое, а „Европейской солидарности“ — более чем вчетверо», — предполагает автор публикации. Он напоминает, что на необходимости внеочередных парламентских выборов громче всех настаивает ОПЗЖ.



«Эта партия обоснованно рассчитывает, что рейтинг «слуг народа» будет и дальше падать. Поэтому она надеется занять первое место, после чего «слугам» как бы не останется другого выхода, кроме как создать коалицию с ОПЗЖ и отдать пост премьер-министра главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Такой вариант может быть выгоден Зеленскому по целому ряду причин. Сам Зеленский будет формально непричастен к триумфу Медведчука: согласно Конституции, функция президента при назначении премьера чисто церемониальная: внести в парламент кандидатуру, которую предложит парламентская коалиция. А коалиция будет формироваться по принципу «лишь бы не Порошенко», — говорится в материале «Деловой столицы».

В публикации также содержится предположение, что Зеленскому может быть выгодно такое назначение, так как на главу правительства можно будет «спихивать» все провалы в экономике и все дыры в государственной казне: «И что всех недовольных высокими тарифами, большими долгами по зарплате и низкими пенсиями можно будет отправлять туда же, к Медведчуку».

В то же время, по мнению автора, премьер Медведчук может показаться Зеленскому, да и многим лицам в его окружении, очень удачным ходом в диалоге с Кремлем.

Автор также полагает, что возможен вариант широкой коалиции с участием «СН», ОПЗЖ и «Батьківщини», которая будет иметь более 300 голосов в будущем парламенте и может оставить Зеленскому исключительно церемониальные функции.

«Объединяющим началом (для коалиции в составе трех фракций. - Авт.) служит все тот же принцип «лишь бы не Порошенко».

В публикации упоминается и вариант перехода Украины к парламентской республике, где первым лицом государства является премьер-министр.

«Итак, все упирается в позицию „слуг народа“. Если рейтинг Зеленского будет и дальше падать (а скорее всего, так и будет), то Банковая может решить, что лучше пойти на сделку с Медведчуком и Тимошенко. ОПЗЖ и „Батьківщина“ могут гарантировать Зеленскому сохранение поста президента еще на пять лет — путем избрания в парламенте. Сегодня этот вариант может показаться фантастикой, но уже завтра его могут начать реализовывать, а послезавтра все будут разводить руками: и как же так получилось?» — пишет «Деловая столица».

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