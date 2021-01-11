Как-то пугающе: сын Витольда Фокина опубликовал странноватые фото

Сын бывшего премьер-министра Украины Игорь Фокин опубликовал в своем Instagram мрачные фотографии, посыл которых неясен.

Игорь Фокин, который руководит Международным фондом гуманитарных и экономических связей с Россией, запостил два странных фото, и сопроводил их не менее странными подписями: «Я подожду еще чуть-чуть…» и «На тему дня». При этом видно, что Игорь внешне удивительно похож на своего отца — Витольда Фокина.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министра Украины Витольда Фокин сфотографировался, надев все награды: снимок выложила в соцсети его внучка Маша. Бывший премьер был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».

Ранее Витольд Фокин сделал несколько скандальных заявлений, касающихся войны на Донбассе.

Фото: Instagram Игоря Фокина

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