В «Слуге народа» инициировали уменьшение тарифов для украинцев

Народные депутаты от партии «Слуга народа» отреагировали на «тарифные» протесты украинцев, которыми начался 2021 год, анонсировав проведение 12 января совещания фракции с премьер-министром. Об этом в Telegram сообщили народные депутаты Александр Качура и Николай Тищенко.

В свою очередь глава президентской фракции Давид Арахамия в соцсети отметил, что параллельно депутаты готовят план антикризисных мер «для решения проблем, могущих возникнуть из-за повышения тарифов».

«Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни», — пообещал Арахамия.

Нардеп Качура также решил зарегистрировать проект постановления ВР о «неотложном пересмотре и уменьшении тарифов».

По мнению же Николая Тищенко, необходимости в повышении цен на энергоресурсы на данный момент нет, а действия Кабмина по повышению тарифов на газ и электроэнергию прямо противоречат предвыборным обещаниям «слуг народа».

Об изменениях тарифной политики на газ с 1 января 2021 года читайте на сайте «ФАКТОВ».

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