28.13 / 28.38 34.07 / 34.59
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

С финансированием «Голоса» случился скандал

15:46 11 января 2021
Гривни

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование партии «Голос».

Об этом сообщила глава партии Кира Рудик, назвав это решение «политическим давлением» на «маленькую, но эффективную и независимую от олигархов» парламентскую фракцию.

По ее словам, у НАПК возникли претензии к оформлению документов, касающихся выполненных подрядчиками работ, а также к оплате аренды трех офисов.

В партии собрались оспаривать это решение антикоррупционного агентства.

Ранее аналогичная ситуация сложилась и с финансированиемпартии «Батькивщина» — причиной стали нарушения в финансовом отчете политической силы. Напомним, что закон разрешает приостановить финансирование политсилы, если отчеты партии оформлены с грубыми нарушениями. Финансирование восстанавливается после устранения неточностей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

Алла Добкина

Дочь Михаила Добкина шиканула в Эмиратах

Александр Усик и Эдди Хирн

Усик готов расторгнуть контракт с известным промоутером: названа причина

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер