С финансированием «Голоса» случился скандал
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование партии «Голос».
Об этом сообщила глава партии Кира Рудик, назвав это решение «политическим давлением» на «маленькую, но эффективную и независимую от олигархов» парламентскую фракцию.
По ее словам, у НАПК возникли претензии к оформлению документов, касающихся выполненных подрядчиками работ, а также к оплате аренды трех офисов.
В партии собрались оспаривать это решение антикоррупционного агентства.
Ранее аналогичная ситуация сложилась и с финансированиемпартии «Батькивщина» — причиной стали нарушения в финансовом отчете политической силы. Напомним, что закон разрешает приостановить финансирование политсилы, если отчеты партии оформлены с грубыми нарушениями. Финансирование восстанавливается после устранения неточностей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».320
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