США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы: кто попал под удар

В США ввели санкции в отношении семерых украинских политиков и нескольких информационных ресурсов нашей страны. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

Среди внесенных в санкционные списки физических лиц оказались действующий народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, а также Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Также под санкции попали портал NabuLeaks и компания «Эра Медиа».

В связи с введением санкций собственность и имущественные права указанных лиц, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются счёта любых юридических лиц, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам.

Напомним, в сентябре The Washington Post опубликовала статью, в которой ее автор со ссылкой на данные ЦРУ утверждал, что операцией по дискредитации Байдена руководил лично президент России Владимир Путин, а незадолго перед этим, после ряда звонков от законодателей-демократов Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, обвинив его в том, что он «является активным российским агентом более десяти лет.

Фото TVC

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