28.13 / 28.38 34.07 / 34.59
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы: кто попал под удар

18:46 11 января 2021
Санкции Минфина США

В США ввели санкции в отношении семерых украинских политиков и нескольких информационных ресурсов нашей страны. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

Среди внесенных в санкционные списки физических лиц оказались действующий народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, а также Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Также под санкции попали портал NabuLeaks и компания «Эра Медиа».

В связи с введением санкций собственность и имущественные права указанных лиц, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются счёта любых юридических лиц, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам.

Напомним, в сентябре The Washington Post опубликовала статью, в которой ее автор со ссылкой на данные ЦРУ утверждал, что операцией по дискредитации Байдена руководил лично президент России Владимир Путин, а незадолго перед этим, после ряда звонков от законодателей-демократов Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, обвинив его в том, что он «является активным российским агентом более десяти лет.

Фото TVC

324

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

Александр Усик и Эдди Хирн

Усик готов расторгнуть контракт с известным промоутером: названа причина

Принцы Уильям и Гарри с Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Принцы Гарри и Уильям извлекли прямо противоположные уроки из распавшегося брака их родителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер