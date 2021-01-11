Шмыгаль рассказал, как собирается снижать тарифы

Правительство Украины видит два способа снижения тарифов на газ для населения. О них премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

Первый способ — формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах „минус“ транспортировка газа в Украину» с одновременным ограничением маржи для газопоставщиков (последнее планируется осуществить на временной основе).

В результате ожидается не только снижение тарифов, но и нивелирование «попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил».

Второй способ был разработан компанией «Нафтогаз Украины». Суть — введение обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

«Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев», — разъяснил глава правительства.

Что же касается высокой цены на транспортировку газа, то уже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по словам главы правительства, уже собирается «тщательно проверить» газопоставщиков с самыми высокими тарифами.

Очевидно, тарифные инициативы правительства обсудят на совещании фракции партии «Слуга народа» с премьер-министром, которое анонсировано на 12 января.

Фото пресс-службы Кабинета министров

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