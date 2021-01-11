Тупицкого раскрутили на интервью в Дубае: что рассказал скандальный глава КС

В сети появилось интервью с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким, который отправился праздновать Новый год в престижный отель в Дубае.

Как свидетельствует опубликованное Telegram-ресурсом «Карточный офис» видео, общение журналист начал с того, что бросил на стол пачку денег — мол, это «материальная помощь от налогоплательщиков Украины на дорогой отель».

В ответ Тупицкий назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он отдыхает на королевской вилле, где суточная аренда составляет более 300 тыс. гривен, и пообещал задекларировать расходы на отдых в годовой декларации.

Напомним, в первые дни 2021 года судьи КСУ отказались рассматривать вопрос об отстранении своего председателя. При этом судья Игорь Слиденко назвал сам указ президента об отстранении Тупицкого законным, но заявил, что основания для отстранения руководителя КСУ отсутствуют.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter