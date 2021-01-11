28.13 / 28.38 34.07 / 34.59
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Тупицкого раскрутили на интервью в Дубае: что рассказал скандальный глава КС

20:11 11 января 2021
Судья на отдыхе

В сети появилось интервью с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким, который отправился праздновать Новый год в престижный отель в Дубае.

Как свидетельствует опубликованное Telegram-ресурсом «Карточный офис» видео, общение журналист начал с того, что бросил на стол пачку денег — мол, это «материальная помощь от налогоплательщиков Украины на дорогой отель».

В ответ Тупицкий назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он отдыхает на королевской вилле, где суточная аренда составляет более 300 тыс. гривен, и пообещал задекларировать расходы на отдых в годовой декларации.

Напомним, в первые дни 2021 года судьи КСУ отказались рассматривать вопрос об отстранении своего председателя. При этом судья Игорь Слиденко назвал сам указ президента об отстранении Тупицкого законным, но заявил, что основания для отстранения руководителя КСУ отсутствуют.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

Александр Усик и Эдди Хирн

Усик готов расторгнуть контракт с известным промоутером: названа причина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер