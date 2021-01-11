Юлия Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Лидер «Батьківщини» обвинила правительство в непрофессионализме и потребовала поставлять украинцам газ по ценам не выше тех, по которым он был закачан в подземные хранилища летом, что позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза и автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Юлия Тимошенко напомнила, что украинцы по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снизить тарифы.

По ее мнению, эти требования являются справедливыми и обоснованными. Председатель партии выразила возмущение тем, что действующее правительство, принимая свои решения, вообще не прогнозирует их последствий.

«Во время, когда все наши страны-соседи, понимая насколько существенно пандемия ударила по благосостоянию граждан, уменьшают цену энергоносителей — в Украине, наоборот, увеличивают. Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми богатыми среди европейцев?» — спрашивает Тимошенко.

Политик напомнила об опыте собственного правительства, которое смогло справиться со всеми вызовами, сохраняя тарифы почти в десять раз ниже нынешних.

«Мы воплощали в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушались „советов“ внешних лоббистов и понимали, что главная задача власти — заботиться о людях», — отметила она.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что ситуация с тарифами в который раз доказывает, что правительством сегодня руководят дилетанты, непрофессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты.

Глава «Батьківщини» отметила, что недавно Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов.

«Проверка официально установила, что 225 миллиардов гривен незаконно выведены из НАК «Нафтогаз» за пределы Украины. Возможно, после обнародования результатов этого Государственного аудита кто-то понес наказание?.. Ни предыдущий президент, под руководством которого тарифы выросли в одиннадцать раз, ни «топ-менеджеры НАК «Нафтогаз»… Последних — наоборот, отправили на повышение! Коболева дополнительно назначили в наблюдательный совет еще одной компании, а Витренко, вместо тюрьмы, поставили исполнять обязанности министра энергетики! При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными», — возмутилась Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что нынешняя ситуация возмутительная еще и потому, что Украина имеет уникальные возможности для обеспечения своих граждан дешевыми энергоносителями.

«Это газ собственной добычи, и еще дополнительно у нас есть подземные газовые хранилища, что позволяет покупать газ летом, в период низких цен, и по этим низким ценам продавать его украинцам в пик сезона, независимо от рыночной конъюнктуры. Эти хранилища не принадлежат ни власти, … ни Коболеву и Витренко… они принадлежат каждому украинцу», — подчеркнула лидер партии.

Тимошенко также обратилась к чиновникам: «Не умеете сами эффективно управлять страной — спросите тех, кто знает, как это делать. Народ устал оплачивать ваши «реформы».

Ранее «ФАКТЫ» сообщили о двух способах снижения тарифов на газ для населения, о которых премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko



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