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Политика

Ясько отстранили от руководства украинской делегацией в ПАСЕ

22:35 11 января 2021
Елизавета Ясько

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Европы сменила председателя. Вместо депутата от «Слуги народа» Елизаветы Ясько руководство делегацией поручено ее коллеге по фракции Марии Мезенцевой.

По словам Ясько в Facebook, ее отстранение стало делом рук «некоторых коллег из «Слуги народа» вместе с ОПЗЖ, с которыми у нее «возникли серьезные разногласия».

«Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ», — объяснила она свою отставку.

Однако на нее могли повлиять и появившиеся в ноябре 2020 года слухи о романе Ясько с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Тогда СМИ сообщили, что Саакашвили и выпускница Оксфорда, глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько с лета живут вместе в загородном доме в поселке Лесники под Киевом.

Мария Мезенцева

Марии Мезенцевой — 31 год. В 2015 году она была избрана депутатом Харьковского горсовета 7-го созыва от партии «Объединение «Самопомощь». В 2016 году стала предпринимателем, а в 2019 году — народным депутатом по мажоритарному округу в Харьковской области от партии «Слуга народа» как беспартийная. В Раде занимает пост заместителя председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом.

Фото Facebook Елизаветы Ясько и Марии Мезенцевой

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