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Политика

Ответственный за вакцинацию украинцев Михаил Пасечник мог зарабатывать на «наркотиках для бедных», — СМИ

11:44 12 января 2021
Михаил Пасечник
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

За массовую вакцинацию украинцев от COVID-19 будет отвечать советник главы ОП Михаил Пасечник, который дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств, пишет РБК-Украина.

«В бюджете на 2021 год на вакцинирование заложены почти 3 миллиарда гривен, также деньги будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплат врачам. Всего Минздрав рассчитывает на 15 миллиардов. Таким образом, каждое действующее лицо, причастное к менеджменту в медицинской отрасли, будет рассматриваться обществом «под микроскопом», — отмечает издание.

По словам автора материала, каждый раз пребывание Михаила Пасечника на государственном посту заканчивалось коррупционными скандалами, расследованиями, протестами, злоупотреблением служебным положением и обвинениями в многомиллионных потерях бюджетных средств.

Автор напомнил о назначении Пасечника в Государственную службу лекарственных средств в 2014—2015 годах, которое ознаменовалось обвинениями в «наркотическом геноциде» украинцев. Этот термин, как отметил автор материала, придумали сами фармацевты, которые выходили к Кабмину с требованиями уволить Михаила Пасечника с занимаемой должности.

«Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты можно свободно продавать в аптеках», — пишет РБК-Украина, напоминая, что препараты используются для приготовления так называемых «наркотиков для бедных».

По мнению автора материала, причины такого решения до неприличия банальны — речь опять идет о больших деньгах.

«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики — Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий — одесского завода „Интерхим“. Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. В период с 2010-го по 2013 год объемы реализации препарата „Кодтерпин“ увеличились втрое… Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали», — подчеркивает автор статьи.

Как утверждает издание, с приходом Пасечника на должность начался также передел фармрынка, в частности, фармацевты со всей Украины жаловались на то, что рынок монополизирует именно группа Багрия. Компании этого фармацевтического магната получили возможность не только выигрывать тендеры Минздрава, но и устанавливать цены на лекарства в розничной торговле.

Как сообщалось, советник Ермака Михаил Пасечник задолжал госбанку 1 млрд грн.

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