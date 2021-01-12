За возможное присвоение Рожковой и Дидковским 900 млн гривен «ПриватБанка» открыто уголовное дело, — СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к неправомерной растрате средств на юридические услуги компании «Астерс Консалт» «ПриватБанку» и злоупотреблений сотрудников Национального банка Украины (НБУ), в частности замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. Об этом говорится в письме ГБР общественной организации «Общественный комитет национальной безопасности», текстом которого располагают «Українськи Новини».

«Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве № 62 020 000 000 001 032», — сказано в письме к «Общественному комитету национальной безопасности».

Ранее ОО «Общественный комитет национальной безопасности» обратилась в ГБР с просьбой расследовать факты уголовных правонарушений. Речь идет о завышенной стоимости юридических услуг и причастности сотрудников НБУ к растрате средств на юридические услуги «Астерс Консалт» по договору с «ПриватБанком».

Согласно данным письма, расходы «ПриватБанка» по контракту с AlixPartners с 2017 года составили 265 млн гривен, а с «Астерс Консалт» около 700 млн гривен.

«Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО „Астерс“ и ООО „Астерс Консалт“ Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и „ПриватБанка“ есть признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины», — сказано в обращении «Общественного совета национальной безопасности».

Напомним, ранее издание «Обозреватель» сообщило, что государственный «ПриватБанк» и Нацбанк Украины потратили на якобы борьбу с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским 900 млн гривен. В частности, в материале отмечалось, что большая часть этой суммы досталась украинской юридической компании «Астерс Консалт» Алексея Дидковского.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал иск в Хозяйственный суд Киева к экс-владельцам и топ-менеджерам «Платинум Банка», среди которых и замглавы НБУ Екатерина Рожкова. ФГВФЛ обосновывал иск тем, что бывшие должностные лица «Платинум Банка», «вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений», нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд гривен, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.





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